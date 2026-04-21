Порядка пяти местных коллективов выступят на псковском фестивале «Добрый рок»

Организатор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов рассказал о хедлайнерах и псковских рок-группах в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

В этом году организаторы фестиваля решили не проводить отборочные концерты в других городах, а наоборот пригласить всех желающих в Псков: «Мы решили оставить ("отборочники") только у нас в Пскове. То есть группы из других регионов приехали для того, чтобы показать, что они умеют, именно у нас в Пскове», - комментирует Андрей Семенов.

Было анонсировано выступление группы «Йорш», которое состоится в Псковской области впервые в рамках фестиваля. Помимо них участие примут и раннее знакомые группы, «старые друзья» организаторов фестиваля: «Потомучто» (коллектив Алексей Юзленко, которого все ещё знают по группе ZNAKI), «Бригадный подряд», «Дороги меняют цвет» («ДМЦ»), «Включай микрофон!», «Альфа», «Радиопомехи», Нина Смит, у которой себежские корни.

«Что касается псковских коллективов, у нас заявлено в этом году что-то порядка пяти, наверное, групп, которые так или иначе связаны с Псковом», - добавляет Андрей Семенов.

«Третье дыхание» - рок-группа из города Пыталово. Коллектив образован в 2022 году на базе Пыталовской детской школы искусств.

«Молодая группа победила в апрельском "отборочнике". "Третье дыхание" - очень хорошие ребята. Причём они соревновались с коллективами из Санкт-Петербурга и из Москвы. В московской группе есть один пскович, гитарист. Что касается Санкт-Петербурга, они там реально матёрые уже музыканты, серьёзные, но по результатам зрительского голосования и баллов жюри всё-таки "Третье дыхание" у нас выиграло, и они точно поедут на "Добрый рок"», - заметил Андрей Семенов.

Напомним, фестиваль «Добрый рок» пройдет с 3 по 5 июля в деревне Слопыгино Палкинского округа.

