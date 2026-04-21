Авторские арт-объекты псковичи смогут увидеть на выставке «Всё связано со всем»

Открытие выставки мастера из Мурманска «Всё связано со всем» пройдёт в Пскове 23 апреля в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Мастер предлагает вниманию псковской публики собрание собственных работ разных лет, созданных в период с 2008 по 2026 годы: одежда и аксессуары, панно, арт-объекты, авторская кукла, декоративные фрагменты. Все работы были выполнены «на заказ» или в подарок друзьям, что-то придумано и воплощено в жизнь к выставкам «Заполярье» и «Русский Север XII».

«Экспонаты в таком составе собираются впервые и вряд ли когда-нибудь соберутся вновь. Вязание крючком, фриформ (свободное вязание), текстильный коллаж, аппликация на ткани, смешанная техника — это всё о работах Алексея Макарова, которые всегда находятся в центре внимания публики. Всё связано без схем и эскизов, по-живому, как того просили душа и крючок мастера», - рассказали в центре народного творчества.

Выставка будет проходить по адресу: улица Некрасова, 10. Выставочный зал.

Телефон для справок: 60-01-08.

Время работы: понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота - воскресенье с 12:00 до 18:00.