 
Культура

«Фестивальный стакан» предложат псковичам на «Добром роке»

Экологичного подхода придерживаются организаторы фестиваля «Добрый рок». Об этом директор фестиваля Андрей Семенов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

На месте проведения фестиваля планируются фудкорт, мангальная зона для тех, кто предпочитает приготовить самостоятельно, палаточный лагерь, парковочные места, а также большая зона развлечений для взрослых и детей. В неё войдут шарики, парапланы, надувные формы, ведутся переговоры с джиперами и владельцами квадроциклов для организации «покатушек».

Не смотря на большое количество временной инфраструктуры организаторы обеспечили экологичный подход ко всем нуждам:

«Будут биотуалеты, без них никуда. Конечно, наши мусорные баки небольшие, но их, как правило, хватает. Ну а для того, чтобы уменьшить количество мусора, мы с партнерами ввели так называемый "фестивальный стакан". Суть его в чем? Всё, что будет разливаться на фестивале, будет разливаться вот в такие стаканы. Это вещь не бесплатная, но стоит она не дорого, её можно будет приобрести прямо на фестивале как в зоне фудкорта, так и на нашей площадке с всевозможным мерчем, сувенирной продукцией», - добавляет Андрей Семенов.

По билетам можно стать участником мероприятия на один или на три дня, детям до 12 лет вход бесплатный.

«В прошлом году мы опять рекорд побили, три месяца было самому маленькому ребенку. А самому старшему нашему посетителю было 82 года», - комментирует Андрей Семенов.

Напомним, фестиваль пройдет с 3 по 5 июля в деревне Слопыгино Палкинского округа.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

