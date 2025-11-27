Культура

«Эмоции природы…» в Пушкинском заповеднике удостоены «бронзы» на фестивале нового дизайна

Создатели уникального выставочного пространства «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» получили почётную «бронзу» фестиваля нового дизайна «Среда», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото с официальной страницы бюро музейной сценографии «Метаформа» с социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, ссылаясь на информацию из различных открытых источников, на конкурс в этом году поступило 1 135 заявок по 50 номинациям в 8 категориях. Работа бюро музейной сценографии «Метаформа» для Пушкинского заповедника получила награду за фиджинал-инсталляции выставки в номинации «Интерактивный дизайн». Речь, пояснили в «Михайловском», идёт об эффектах, рождающихся в сочетании физического взаимодействия и цифрового контента. Это и «подсвеченные слова» из поэтических фрагментов, когда при прикосновении к выделенному слову активируется видеопроекция. Здесь же и «поэтический гербарий», адресующий посетителя к традициям дамских альбомов XIX века и языку цветов. В инсталляции «Хрупкость природы» используется образ дерева, который меняет цвет от касания рук — метафора того, что человек своими действиями непосредственно влияет на расцвет или угасание природы. «Картина эмоций» представляет собой экран с набором цветов: посетители выставки выбирают три цвета, отражающие их настроение после посещения той или иной мемориальной усадьбы, и на экране появляется картина, в которой преобладает выбранная гамма — в этой «забаве» задействовано более шестисот произведений живописи и графики из фондов музея-заповедника «Михайловское». Список подобных фиджинал-инсталляций можно ещё и ещё продолжать, отметили в музее.

Видео: бюро музейной сценографии «Метаформа»

Недаром на церемонии открытия «Эмоций…» директор по развитию и соучредитель музейной сценографии «Метаформа» Ирина Кирюхина, поблагодарив Пушкинский заповедник за возможность воплотить в жизнь такую интересную задумку, призналась, что эта работа их команды — самый красивый проект в портфолио их фирмы.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» рады за своих партнёров и считают, что их победа на фестивале — более чем заслуженная.

Напомним, что уникальное выставочное пространство «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» включено в федеральную программу «Пушкинская карта».