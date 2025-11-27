Культура

Псковское областное музыкальное училище отметило 65-летие со дня основания

Псковское областное музыкальное училище, сегодня музыкальное отделение Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, отметило 65-летие со дня основания. На праздничном концерте собрались ветераны, внесшие неоценимый вклад в развитие регионального музыкального образования, выпускники разных лет, нынешние преподаватели и студенты, некоторые из которых являются детьми, внуками и правнуками тех, кто создавал музучилище, а также приглашённые гости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

От имени Псковского областного Собрания депутатов музыкантов поздравил вице-спикер Юрий Сорокин. «Заниматься музыкой - это большой труд, требующий полной самоотдачи и вдохновения. Знаю это по собственному опыту, когда в школьные и студенческие годы обучался игре на клавишных и струнных инструментах, репетируя по несколько часов ежедневно. Музучилище дало путёвку в жизнь сотням талантливых молодых людей, вдохновило выпускников на творческий путь, помогло реализовать музыкальные таланты и раскрыть своё призвание», - отметил парламентарий и пожелал виновникам торжества неиссякаемой творческой энергии, креатива и достижения всех поставленных целей.

Сегодня музыкальное отделение колледжа работает по семи направлениям. Отделение русских народных инструментов, как и фортепианный отдел, были открыты в 1960 году – в год основания музучилища. За это время подготовлено более 550 пианистов и несколько сотен «народников». Самая многочисленная специализация – хоровое дирижирование, а самая популярная среди абитуриентов последних лет – эстрадная.