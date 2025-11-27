Культура

Пресс-конференция дала старт Кроха фест в Пскове

Сегодня в фойе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина состоялась пресс-конференция, официально ознаменовавшая открытие Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Мероприятие собрало ключевых организаторов, партнеров и членов жюри, которые рассказали о программе, целях и уникальности предстоящих событий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова

В диалоге с журналистами приняли участие:

1. Андрей Пронин, арт-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, член экспертного совета фестиваля «Кроха-фест»

2. Дмитрий Месхиев, художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

3. Галия Акчурина, исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» — генерального партнера фестиваля «Кроха-фест»

4. Юлия Хлынина, актриса театра и кино, председатель жюри фестиваля «Кроха-фест»

5. Диана Бартенева, заместитель художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина по фестивальной и гастрольной деятельности, директор фестиваля «Кроха-фест»



«У нас не было ни минуты сомнений в том, чтобы поддержать это событие. Миссия "ДР" обширна и задач у нас много. Но одной из них - это поддержка культуры. Когда члены отделения узнали, что это для детей, мы сразу выразили поддержку. Наше соглашение с театром- не единственный проект. Это игра в долгую. Такие инициативы мы всегда поддержим»— сказала Галия Акчурина.



«Кроха-фест это фестиваль не про деньги. Детские спектакли несут в своей значимости больше социальную подоплеку и подходят не только детям, но и взрослым. И мы очень благодарны нашим спонсорам, что они помогли воплотить эту идею в жизнь»,— поддержал Дмитрий Месхиев.



Фанфакт от Месхиева: Театр внесен в топ-5 по оценке зрителей в Яндекс.

Участники пресс-конференции презентовали каждое мероприятие и единогласно выделили основную миссию «Кроха-феста» — открыть мир театра самым юным зрителям, подарив им первые, самые яркие и добрые впечатления, а также создать профессиональную площадку для обмена опытом между театральными коллективами.



«Кроха-фест» проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер — Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Псковская Лента Новостей является информационным партнером.



Сразу после завершения пресс-конференции фестиваль «Кроха-фест» открыл свои двери для зрителей. В эти дни театр наполнен смехом и радостными эмоциями самых маленьких гостей и их родителей. Фестивальная программа продлится до конца недели, обещая множество ярких театральных открытий.