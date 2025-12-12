Культура

В Пскове рассказали об итогах археологического сезона у стен Изборска

В Пскове, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева, состоялась традиционная лекция Псковского археологического сообщества, подводящая итоги полевого сезона 2025 года. Ключевой темой стали исследования на средневековых селищах в ближайшей округе древнего Изборска, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Особое внимание было уделено работам на восточном берегу Городищенского озера — в деревнях Вастцы, Брод, Верхний Крупск и на селище «Усть-Смолка». Археолог Юлия Журавлева представила серию докладов об изучении этих поселений в 2024-2025 годах.



На лекции показали актуализированную карту археологических памятников Изборско-Мальской долины. В числе прочего, на селище «Усть-Смолка» был обнаружен интересный подъемный материал — гончарная керамика.



История исследований в деревне Брод началась почти случайно. Как рассказала археолог, там жил их внештатный сотрудник, которого соседи попросили вскопать огород. В процессе он обнаружил древнюю керамику и начал ее собирать. Позже, в 2014 году, была сформирована целая керамическая коллекция. А в 2024 году закладка шурфа у часовни помогла выявить древнерусское ядро поселения. Всего здесь зафиксировано 19 индивидуальных находок, включая специальные формы керамики, характерные для Изборского региона.

В деревне Верхний Крупск исследователей сразу поразило огромное количество железных шлаков, что указывает на активную металлургическую деятельность в прошлом. В ходе работ удалось уточнить границы памятника. Несмотря на обилие керамики, индивидуальных находок здесь оказалось не очень много, но среди них попадаются и монеты времен царствования Николая II.



Напомним, что с 15 по 20 декабря в Археологическом центре Псковской области пройдет выставка «Находки археологического сезона 2025 года». Посетить ее можно будет только в составе сборной группы с экскурсией, которая продлится 30-45 минут. Вход бесплатный.