Культура

Выставка московского художника-графика «Ода русской зиме» откроется в Пскове

Первая в Пскове персональная выставка известного московского художника-графика Евгения Ладыгина «Ода русской зиме» откроется 19 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На выставке представлены работы разных лет в ретроспективе с 1990-х гг. до настоящего времени, объединенные темой величия и красоты русской зимы.

«Посетители увидят ранние рисунки в академическом стиле в присущей только Евгению мягкой манере штрихового рисунка тушью и пером, цветную графику, реалистичные и декоративные работы, исполненные на тонированных бумагах в монохромном и полноцветном исполнении, в том числе из серии «Зелёная зима». Казалось бы, нет больших антагонистов, чем зеленый цвет и белый снег, но в работах художника они сплетаются в органичное целое, создают оригинальный образ, прекрасно отражающий дух зимы», - сообщили в библиотеке.

Отдельное место на выставке занимают работы, посвященные Пскову, входящие в обширную «Псковскую серию».

Фото здесь: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

«Мы ждем вас на открытии выставки 19 декабря в 15.00 в пространстве "Аквариум" на улице Профсоюзная, 2», - добавили в библиотеке.

Евгений Ладыгин – известный московский художник-график, и это его первая персональная выставка в Пскове. Отмечается, что читатели библиотеки имени Курбатова могут помнить его лекцию об отце – ведущем художнике Всесоюзного художественно-оформительского комбината «СоюзПродОформление» в 1960-1990-х гг, авторе этикеток к многим продуктам питания.