Культура

«Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» обозначили круг тем для обсуждения на предстоящих XXIX Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, традиционно открывающая михайловский научный год конференция приурочена ко дню рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок», и в этом году пройдёт 13 и 14 февраля.

К репродукции: Гейченко и Пушкин на рисунке Энгеля Насибулина. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали в заповеднике, предстоящие чтения получили название «Музеи России — духовный щит Отечества».

«Высокими образцами общественного служения стали люди, создававшие, хранившие и возрождавшие после лихолетий Пушкинский заповедник. Вот лишь некоторые имена: В. В. Тимофеева-Починковская, В. М. Никифоровский, Ф. П. Павлов, П. М. Волков, В. З. Голубев, С. С. Гейченко, их коллеги, единомышленники и последователи — этот список можно продолжать кратно. Такие подвижники были и есть сегодня не только в истории "Михайловского", но и в летописях других музеев. Усилиями этих людей происходит движение от рождения музейной идеи к её воплощению и дальнейшему развитию. Этот процесс связан не только с профессиональной деятельностью музейщиков, но и с внутренней потребностью личности и общества. Музеи помогают сохранить, укрепить и проявить духовный потенциал человека, ввести личность в мир общечеловеческих духовно-нравственных ценностей», — рассказали в «Михайловском».

К участию в Февральских чтениях «Михайловское» приглашает музейных работников, историков и архивистов, искусствоведов и культурологов, филологов и библиотекарей, представителей российского образования и науки — всех, в чей круг исследовательских интересов входят темы, заявленные на предстоящей конференции как рабочие. Среди них: «С. С. Гейченко и Пушкинский заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях», «Деятели истории и культуры в музейной летописи Пушкинского заповедника», «Формирование музейных коллекций и архивов», «Литературные музеи и музеи-заповедники: история и современность», «Интересы и духовные потребности современного посетителя музея: опыт изучения и использования в музейной практике», и прочие.

Подробнее о XXIX Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко и об условиях участия в них в качестве докладчика можно узнать на официальном сайте музея. Заявки и тексты выступлений от потенциальных спикеров в музее будут принимать до 28 января 2026 года.

В то же время в «Михайловском» уточнили, что стать слушателем конференции с правом обсуждать услышанное можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований.