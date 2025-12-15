Культура

Выставка «Образ» школы «Киноварь» открыла серию «Свет Рождества» в Пскове

В Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева (площадь Ленина, 3) состоялось торжественное открытие выставки иконописной школы «Киноварь» под названием «Образ». Эта экспозиция стала первым и ключевым событием в рамках масштабной серии выставок «Свет Рождества», призванной познакомить жителей и гостей города с богатым духовным и культурным наследием православной иконописи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Выставка открылась для посетителей сегодня, 21 декабря, в 13:00 и будет доступна до 18 января.



Руководит иконописной мастерской «Киноварь» Надежда Прокопчук – опытный педагог, художник и иконописец, выпускница Свято-Тихоновского университета. Под её чутким руководством ученики мастерской не только осваивают тонкости древнего искусства, но и бережно продолжают традиции как псковской, так и московской иконописной школы, умело развивая их в контексте современных художественных тенденций.



На экспозиции представлены уникальные работы, выполненные как на традиционных иконных досках – деревянных основах для икон, так и на так называемых «таблетках» – небольших двусторонних иконах, написанных на оргалите.

Среди представленных произведений, позволяющих оценить мастерство учеников, можно увидеть:

• «Иоанн Богослов с Прохором» – работа Дарьи Ястребы.

• «Святой апостол и евангелист Лука» – представленный двумя разными интерпретациями от Аллы Кадермятовой и Ларисы Дмитриевой.



Посетители смогут насладиться и другими работами талантливых авторов, погрузившись в мир глубокого смысла и тонкого исполнения православной иконы.