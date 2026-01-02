Культура

Атмосферу Рождества почувствуют псковичи на органном концерте 8 января

Концерт органной музыки «Под звёздным сводом Рождества» в рамках III Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда» состоится в четверг 8 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие  яркая и талантливая органистка Елизавета Козлова (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», аспирант-стажёр кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Под звёздным сводом Рождества» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков:  Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и органиста-виртуоза эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки, Николауса Брунса, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, скрипача-виртуоза, выдающегося представителя северонемецкой органной школы, автора духовной музыки, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-романтика и органиста XIX века, родоначальника симфонической музыки, Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, немецкого композитора-романтика и органиста XIX-XX столетия, вдохнувшего жизнь в барочные традиции, и Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и виртуозного органиста-импровизатора XIX-XX века. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.


 

