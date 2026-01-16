 
Концерт сводного военного оркестра Псковского гарнизона состоится 18 января

Праздничный концерт сводного военного оркестра Псковского гарнизона, посвящённый дню создания Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России, который отмечают 14 января, состоится в Псковской областной филармонии 18 января в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

На сцене большого концертного зала выступят два военных оркестра: оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения под руководством гвардии лейтенанта Ивана Галковского и оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под управлением гвардии старшего лейтенанта Ильи Гаврюсева и гвардии капитана Леонида Наезчикова.

В концерте примут участие солисты Ангелина Тихомирова, Денис Горев и Дмитрий Андреев. В программе прозвучат марш «Красноармеец Сухов» Халилова, сцена охоты из балета «Гамлет» Шостаковича, «Лунный вальс» Дунаевского, «Так случилось, мужчины ушли» Высоцкого, «Спят курганы» Богословского, «Битва за Москву» (Radio Tapok) и другие произведения.

Вход на концерт возможен только по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе большого концертного зала филармонии с 14:00 16 января. Максимум - два билета в одни руки.

