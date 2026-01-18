 
Культура

Олег Григорьев вошел в труппу псковского театра

0

Олег Григорьев вошел в труппу Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина 

Олег Григорьев окончил Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова в 2024 году, где учился у Александра Суховского. В студенческие годы он участвовал в спектаклях различных театральных студий: мастерской «Гвозди» («Что в конверте?», «Не спать!»), молодежном театре «Ахтеатр» («Женитьба», «Сашка», «Барышня-крестьянка», «Любовь»), молодежном театре Nostos («loop/петля», «Заводите часы») и в дипломном спектакле «Маленькие трагедии» в колледже.

В 2023 году он стал участником лаборатории «Мо Янь феста», где играл в эскизе Фамила Джавадова «Гроза». В начале 2024 года Олег Григорьев начал работать в стажерской группе Псковского театра драмы.

Сначала он исполнял роль Эскимоськи в детском спектакле «Пиратский Новый год», а затем участвовал в постановках «Год Жирафа» и «Говорит Москва». После выполнения воинского долга он вернулся в театр и присоединился к основной труппе.

В 2025 году он участвовал в эскизе «Океан» бэби-лаборатории «Кроха-феста». В ближайшее время Олег Григорьев приступит к работе над спектаклем «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. Премьера состоится в честь 120-летнего юбилея театра.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026