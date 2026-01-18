Олег Григорьев вошел в труппу псковского театра

Олег Григорьев вошел в труппу Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Олег Григорьев окончил Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова в 2024 году, где учился у Александра Суховского. В студенческие годы он участвовал в спектаклях различных театральных студий: мастерской «Гвозди» («Что в конверте?», «Не спать!»), молодежном театре «Ахтеатр» («Женитьба», «Сашка», «Барышня-крестьянка», «Любовь»), молодежном театре Nostos («loop/петля», «Заводите часы») и в дипломном спектакле «Маленькие трагедии» в колледже.

В 2023 году он стал участником лаборатории «Мо Янь феста», где играл в эскизе Фамила Джавадова «Гроза». В начале 2024 года Олег Григорьев начал работать в стажерской группе Псковского театра драмы.

Сначала он исполнял роль Эскимоськи в детском спектакле «Пиратский Новый год», а затем участвовал в постановках «Год Жирафа» и «Говорит Москва». После выполнения воинского долга он вернулся в театр и присоединился к основной труппе.

В 2025 году он участвовал в эскизе «Океан» бэби-лаборатории «Кроха-феста». В ближайшее время Олег Григорьев приступит к работе над спектаклем «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. Премьера состоится в честь 120-летнего юбилея театра.