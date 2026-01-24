 
Культура

Романтические хиты Наталии Власовой прозвучат в Пскове

В Пскове 9 марта состоится концерт певицы, актрисы и автора песен Наталии Власовой. Артистка, чьё имя ассоциируется с романтическими балладами, представит псковским зрителям программу из своих самых популярных композиций.

На концерте Наталия Власова исполнит свои хиты, которые уже давно завоевали сердца слушателей: «Я у твоих ног», «Не отпускай», «Розовая нежность», «Лучшая женщина», «Любовь», «Мираж», «На тебя обиделась», «Она любила музыку», «Может быть», «Скучаю», «Не беда разлука» и многие другие песни.

Концерт начнется в 19.00 в Городском культурном центре Пскова, адрес: площадь Победы, 1. 

Категория 12+

