Псков готовится принять XXI Международный книжный форум «Русский Запад»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова с 16 по 19 апреля вновь станет центром литературной жизни — здесь пройдёт XXI Международный книжный форум «Русский Запад». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, событие давно закрепилось в культурной афише региона как одно из самых ожидаемых и в этом году обещает удивить гостей свежими форматами и насыщенной программой.

Главная миссия форума — возрождать и укреплять любовь к книге и чтению. На четыре дня площадка объединит самых разных участников литературного процесса: писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей, педагогов и читателей. Здесь встретятся те, кто создаёт книги, и те, для кого они пишутся.

В 2026 году форум расширяет границы: часть мероприятий, включая книжную ярмарку, впервые пройдёт на площадке торгово‑развлекательного комплекса «Акваполис». Это решение призвано сделать событие доступнее — чтобы как можно больше людей смогли окунуться в атмосферу книжного праздника.

Всё время работы форума будет открыта масштабная книжная выставка‑ярмарка. Издательства из разных регионов представят свои новинки, поделятся взглядами на современные тенденции книжного рынка и предложат гостям приобрести понравившиеся издания.

Особая страница форума посвящена юным читателям: на детской площадке иллюстраторы и реставраторы проведут интерактивные занятия, раскроют секреты своего мастерства и помогут ребятам взглянуть на книгу глазами творцов.

В Год единства народов России гости форума смогут познакомиться с выставочным проектом из Татарстана. Экспозиция откроет перед посетителями богатство культурного и литературного наследия одного из самых самобытных регионов страны, подчеркнув многообразие российской книжной традиции.

Для гостей из других городов подготовлена разнообразная культурная программа: экскурсии по библиотеке, встречи с интересными людьми, музыкальные выступления и прогулки по Пскову. Это позволит не только погрузиться в мир литературы, но и ощутить неповторимый колорит древнего города, заявили в библиотеке.

Подать заявку на участие в форуме можно на официальном сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.