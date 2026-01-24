Завершился проект «Свет Рождества» в псковской библиотеке имени И. И. Василёва

 
В Пскове завершился проект библиотеки имени И. И. Василёва «Свет Рождества», став частью большого городского проекта «Псков — город Рождества. Рождество начинается здесь», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото: управление культуры Пскова

В течение декабря и января в библиотеке прошли выставки, концерты, тематические экскурсии и творческие мастер-классы, объединившие взрослых и детей вокруг рождественских традиций и новогоднего настроения.

Рождественские концерты и спектакли:

  • музыкально-литературный вечер «Магия рождественских строк»
  • показ видеосимфонии «Фрески древнего Пскова»
  • спектакль «Новогодний детектив»
 

Тематические выставки:

  • «Книжки в радость»
  • «Святыни родной земли»
  • «Храмы Псковской архитектурной школы»
  • «Новый год и ёлка»
  • «Образ»
  • «Книжный мир Рождества»

Экскурсии и мастер-классы:

  • экскурсии «Светлый праздник к нам пришёл»
  • мастер-классы «Венец» и «Брошь»

Все мероприятия прошли с большим успехом — более 4 000 человек стали участниками проекта, полностью погрузившись в атмосферу Рождества и Нового года.

