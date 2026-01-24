Завершился проект «Свет Рождества» в псковской библиотеке имени И. И. Василёва

В Пскове завершился проект библиотеки имени И. И. Василёва «Свет Рождества», став частью большого городского проекта «Псков — город Рождества. Рождество начинается здесь», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.
Фото: управление культуры Пскова
В течение декабря и января в библиотеке прошли выставки, концерты, тематические экскурсии и творческие мастер-классы, объединившие взрослых и детей вокруг рождественских традиций и новогоднего настроения.
Рождественские концерты и спектакли:
- музыкально-литературный вечер «Магия рождественских строк»
- показ видеосимфонии «Фрески древнего Пскова»
- спектакль «Новогодний детектив»
Тематические выставки:
- «Книжки в радость»
- «Святыни родной земли»
- «Храмы Псковской архитектурной школы»
- «Новый год и ёлка»
- «Образ»
- «Книжный мир Рождества»
Экскурсии и мастер-классы:
- экскурсии «Светлый праздник к нам пришёл»
- мастер-классы «Венец» и «Брошь»
Все мероприятия прошли с большим успехом — более 4 000 человек стали участниками проекта, полностью погрузившись в атмосферу Рождества и Нового года.