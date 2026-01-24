Завершился проект «Свет Рождества» в псковской библиотеке имени И. И. Василёва

В Пскове завершился проект библиотеки имени И. И. Василёва «Свет Рождества», став частью большого городского проекта «Псков — город Рождества. Рождество начинается здесь», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото: управление культуры Пскова

В течение декабря и января в библиотеке прошли выставки, концерты, тематические экскурсии и творческие мастер-классы, объединившие взрослых и детей вокруг рождественских традиций и новогоднего настроения.

Рождественские концерты и спектакли:

музыкально-литературный вечер «Магия рождественских строк»

показ видеосимфонии «Фрески древнего Пскова»

спектакль «Новогодний детектив»

Тематические выставки:

«Книжки в радость»

«Святыни родной земли»

«Храмы Псковской архитектурной школы»

«Новый год и ёлка»

«Образ»

«Книжный мир Рождества»

Экскурсии и мастер-классы:

экскурсии «Светлый праздник к нам пришёл»

мастер-классы «Венец» и «Брошь»

Все мероприятия прошли с большим успехом — более 4 000 человек стали участниками проекта, полностью погрузившись в атмосферу Рождества и Нового года.