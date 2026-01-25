Просто и вкусно

Календарь событийных мероприятий пополнился еще одним необычным проектом. В октябре этого года планируется трехдневный фестиваль, посвященный традициям монастырской кухни. Местом проведения его станут Печоры. Концепция проекта пока разрабатывается, но можно предположить, что «Монастырская кухня» будет не менее познавательной и вкусной, чем другие уже ставшие традиционными местные фестивали.

Псковская Лента Новостей вспомнила лучшие гастрономические события последних лет и узнала у представителей туристической сферы, какие из них и почему наиболее популярны у гостей региона.

Долгоиграющие фестивали

В последние годы на смену городским праздникам с неизменными шашлыками пришло множество тематических мероприятий с гастрономической составляющей. Без кавказского блюда, почему-то ставшего традиционным для псковичей, порой не обходится, но в основном меню таких фестивалей даже слишком обширное и разнообразное. И псковскими блюдами постепенно становятся не только рыбные и мясные деликатесы, но и колбасы из мяса страусов, имбирные пряники и даже запеченные виноградные улитки. А событийные мероприятия, где главным героем становится какая-нибудь еда, стараются не пропустить не только псковичи, но и гости нашего региона.

Очень сложно не заметить эногастрономическую ярмарку «Виноград». Она проходит уже не первый год в начале июля в самом центре города, на обоих берегах реки Псковы и иногда «захватывает» даже пешеходный мост, который их соединяет. Программа фестиваля известна заранее, поэтому в течение десяти дней «народная тропа» в Финский парк и Парк Строителей не зарастает. Здесь можно попробовать кухню со всей страны, послушать интересные лекции, побывать на мастер-классах и просто хорошо провести время с близкими или друзьями.

В прошлом году на ярмарке были представлены вина 28 виноделен и более 50 брендов напитка. Правда, как заметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, «Виноград» — это вовсе «не про вино». По его словам, выручка фермеров во время проведения фестиваля намного превышает выручку с продажи вина, а посетители ярмарки могут попробовать и приобрести свежие, натуральные и экологически чистые продукты от местных производителей. А от себя добавим: «Виноград» - это еще и уютная концертная площадка, где каждый вечер выступали джазовые и фолк-коллективы из Санкт-Петербурга и Пскова.

Представители туристической сферы считают такие длительные по времени проведения фестивали наиболее удачными, потому что они удобны и для участников, и для гостей. «Главный плюс нашего замечательного «Винограда» в том, что он длится долго. Знаю, что гостиницы, которые стоят на берегу реки Псковы, ощущают себя эти 10 дней, как турецкие пятизвездочные отели, работающие по системе All Inclusive. Им не нужно никакой развлекательной программы: у них есть анимация на обоих берегах Псковы. Людям классно, интересно, весело и очень разнообразно», - рассказала президент Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

По ее словам, такие фестивали — это то, что становится основой для визитов. «У нас есть возможность привлечь туристов не только в выходные, но и в будни, благодаря таким масштабным мероприятиям», - отметила Светлана Баранова.

«Мои гости специально не приезжают на гастрономические фестивали, но всегда рады, когда на них попадают», - сообщила псковский гид-экскурсовод Алена Ульянова. Правда, по ее словам, некоторые туристы не одобряют продажу алкоголя на улице. «Слышала от гостей отзывы, что такие напитки уместны в кафе и ресторанах, а не на мероприятиях, где отдыхают и дети, и мамы с колясками, - заметила она. - А вот гастрономическая составлявшая нравится всем: мои туристы любят пробовать разные блюда».

Если о «Винограде», который прошел в Пскове в четвертый раз, поначалу было много критических отзывов (как раз из-за возможности ходить с бокалом в руках, находясь в общественном месте), то фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» полюбился псковичам с первого взгляда. Несмотря на то, что там представляют свою продукцию сидродельни, его «алкогольная составляющая» не бросается в глаза. Потому что в центре праздника — яблоки и народные традиции: много красивых локаций, фотозон для детей и взрослых, вкусные угощения, выступлениями фольклорных коллективов. И очень много яблок! Благодаря фестивалю теперь, наверное, каждый пскович (а может, и каждый второй турист) знает, что лешуга — это диалектное название дикой псковской яблони. И в августе прошлого года мероприятие собрало 31 тысячу любителей местных яблок и местного фольклора.

«Отлично прошла и «Лешуга». Она была безумно интересной и классной, очень уютно выстроенной. Было приятно, что этот фестиваль поддержало столько сидроделов со всей страны. Мы открывали для себя новые районы, где производится сидр», - поделилась впечатлениями Светлана Баранова.

По мнению гида-экскурсовода,тревел-консультанта компании Global Travel Александра Сергеева, фестиваль «Лешуга» вышел за рамки локального праздника, собирает производителей с разных уголков России и создаёт неповторимую атмосферу. «Надеюсь, этот год будет еще более насыщенным и привлечет больше внимания к фестивалю, посвящённому яблокам, сидру и традиционным напиткам. В этом году он особенно важен для нас: наш партнёр, сидродельня «Заповедник», отмечает 10 лет, а мы – 20», - сообщил он.

Вкус региона

Тревел-консультант компании Global Travel также отметил, что в последние годы в области сформировалась устойчивая и качественная событийная гастрономическая линейка. Это уже не разовые акции, а «узнаваемые бренды, которые ждут гостей из года в год, и турфирмы обязательно рассказывают о них туристам. Однако, по мнению Александра Сергеева, пока о полноценном бренде гастрономического туризма говорить рано — он только формируется.

«Тут требуется совместная работа как туроператоров, формирующих продукт по Псковской области, так и местных фермеров, производств. На сегодняшний день наиболее узнаваемые псковские гастрономические бренды — это «Изборский пряник», «Столбушинские сидры» и другая их продукция (мои друзья из-за рубежа до сих пор просят прислать или привезти им Столбушинский томленый имбирь с клюквой), Пушкиногорская сидродельня «Заповедник» и очень устойчиво завоевывающий популярность продукт семейной фермы Эскарго Дор», - рассказал гид.

По его словам, фестивали – это мощный драйвер интереса: они «создают информационный повод, привлекают внимание к региону и, что важно, очеловечивают и персонализируют его образ через вкус и эмоции». «Это повод для создания специальных программ. Наши регулярные туры рождаются благодаря интересу к местным гастрономическим особенностям. События позволяют нам напрямую взаимодействовать с производителями и рестораторами, чтобы создавать уникальные предложения для корпоративных и индивидуальных клиентов. Сперва туристы впервые узнают о Псковской области через фестиваль, а затем возвращаются за более длительными и насыщенными турами уже к нам», - отмечает Александр Сергеев.

Впрочем, по его словам, и представители туротрасли стараются придумывать что-то особенное. Например, в Global Travel есть программа «Дары Псковского моря», созданная совместно с шеф-ресторатором Андреем Филатовым, которая нашла отклик как среди псковичей, так и среди гостей региона. «Мы проводим ее как в Пскове, так и на Талабских островах. Она позволяет в полной мере оценить вкус местной рыбы и особенность островной кухни», - пояснил он.

Еще один заметный гастрономический фестиваль называется просто - «Моя еда». Он проходит в Пскове не первый год и тоже представляет местную кухню. Причем каждый раз мероприятие посвящается какому-то одному популярному продукту. В позапрошлом году главным героем праздника были пельмени, в прошлом — яйца.

В мае 2025 года «Моя еда» собрала в парке Строителей более 7 тысяч жителей и гостей города. В рамках мероприятия прошла большая ярмарка с фермерскими продуктами, мастер-классы по приготовлению блюд. Особой популярностью пользовалась площадка «Открытая кухня», где шеф-повара самых популярных ресторанов города делились рецептами шедевров кулинарии. Например, на празднике была пожарена огромная яичница из страусиных яиц. Также состоялся показ коллекций от ведущих псковских дизайнеров «Этномода». И, конечно, на площадке фестиваля было много музыки и выступлений артистов.

Однако, по словам представителей туриндустрии, однодневным фестивалям трудно собрать достаточное количество участников - гастрономических заведений. «Довольно дорого выстроить свою зону торговли, на один день найти сотрудников и потом очень быстро все снова убрать. Получается совсем нерентабельно. Один день поторговать — это в общем-то, больше потратить, чем заработать», - считает Светлана Баранова.

Нужна поддержка

Особенно в поддержке — и финансовой и информационной - нуждаются гастрономические мероприятия в муниципалитетах Псковской области.

Так, два года подряд псковичей и гостей региона собирал в Гдовском районе на берегу Чудского озера фестиваль «Наше море». В 2024 году событие посетили порядка 15 тысяч человек. Для гостей работали интерактивные площадки, проводились соревнования по пляжному волейболу, выступили музыкальные группы. А гастрономической составляющей стала уха-рекордсмен. В огромном чане на берегу озера сварили четыре тысячи литров рыбного супа -14-16 тысяч порций, установив всероссийский рекорд. Одним словом, никто из гостей голодным не остался.

Однако, несмотря на успех предыдущих двух лет, в прошлом году фестиваль не состоялся. Первые два года мероприятие проводилось на грантовые средства, без них организаторам пришлось взять паузу, так как финансирования от муниципалитета отказалось недостаточно для проведения такого масштабного мероприятия.

Впрочем, некоторые районы области обходятся и без больших финансовых вливаний, ежегодно силами местных музеев и домов культуры проводя интересные мероприятия, в том числе гастрономические.

В Порхове в этом году в восьмой раз организовали фестиваль «Вернём каши на столы наши». Ежегодно он проходит в традиционном формате: на свежем воздухе с разведением костров и травяным чаем. Гости могут познакомиться с народными рецептами каш из различных уголков Псковской области, попробовать необычные блюда, например, бобово-чечевичную кашу с грибами. Сопровождается дегустация выступлениями творческих коллективов.

В Острове осенью проводят гастрономический фестиваль плова, а летом - мероприятие под названием «Ах, окрошка!». Пыталово собирает гостей на «Праздник клюквы», а национальный парк «Себежский» - на фестиваль печеного картофеля.

По словам президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелены Самохваловой, мероприятия, которые проходят в наших муниципальных локациях, особенно в тех, которые располагаются в туристских дестинациях либо рядом с ними, очень приветствуются. «Все наши классические места путешественники не по одному разу объездили, и мы сейчас развиваем весь регион. Туристы уже стараются побывать везде, а если есть еще и событийка, то они остаются надолго. Экономика туристического вопроса — это ночёвка. Если туристы остались на мероприятие, то они 99% - останутся ночевать и дальше там продолжат ещё отдых. Не говоря уже о том, что будет экономический выплеск и для участников событийного мероприятия. Единственное - хотелось бы помощи и информационной поддержки в их продвижении», - отметила она.

То, что нас объединяет

По словам Гелены Самохваловой, ребята на местах стараются, организовывая такие фестивали, но надо им помочь, чтобы как можно больше гостей региона привлечь к этим мероприятиям. «Людям нужна “движуха“. И через событийные, особенно гастрономические, эногастрономические, этнокультурные события мы доносим особенности традиций, историю. Такие красивые проекты и семьи сплачивают, потому что есть чем заняться всем - от младшего до старшего поколения», - отметила она.

Возможно, именно таким объединяющим проектом станет фестиваль «Монастырская кухня» в Печорах, который соберет участников из Псковской и Великолукской епархий, а также монастыри из Крыма и из других регионов. «Это будет фестиваль, на котором мы расскажем о традициях монастырской кухни, расскажем вообще о монастырях. Каждый презентует себя. Это будет большое трехдневное мероприятие в начале октября текущего года», – сообщила о нем в эфире ПЛН FM заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

И хотя, пока не понятно на какую аудиторию он рассчитан, представители псковского турбизнеса уверены, что фестиваль будет интересен многим. И не только своей гастрономической составляющей, хотя по словам Алены Ульяновой, «монастырская кухня — это очень просто и очень вкусно», но и знакомством с жизнью монастырей.

В Global Travel новость о фестивале «Монастырская кухня» тоже восприняли с большим энтузиазмом. «Такой фестиваль идеально ложится в формат познавательно-гастрономических программ, особенно в Псковской области, где сохранилось много действующих монастырей с глубокой и интересной историей. Мы обязательно рассмотрим возможность создания специального тура, который будет включать посещение фестиваля, экскурсию по Псково-Печерскому монастырю, дегустацию постных блюд и рассказ о традициях православного питания», - сказал Александр Сергеев.

По словам гида, это потенциально очень сильное и уникальное предложение, которое может стать визитной карточкой не только Печор, но и всего региона.

А значит, этой осенью ждем еще больше туристов и еще одно необычное мероприятие в недавно обновленной туристической локации.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН