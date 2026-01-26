 
Культура

Санитарный день пройдет в музеях Пушкинского заповедника 27 января

0

Санитарный день пройдет в музеях Пушкинского заповедника 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фото: Пушкинский заповедник / сообщество в сети «ВКонтакте»

В остальные дни музеи будут открыты с 10:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:30 до 16:30.

Выходным днем остается понедельник, а в музейном комплексе «Бугрово» выходные - понедельник и вторник.

Для заказа экскурсий, музейных программ, занятий и мастер-классов можно обратиться по телефонам: 8(81146)2-23-21 или 8(81146)2-26-09 (перерыв с 13:00 до 14:00), а также по электронной почте: bilet1911@yandex.ru.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026