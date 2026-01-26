Санитарный день пройдет в музеях Пушкинского заповедника 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фото: Пушкинский заповедник / сообщество в сети «ВКонтакте»

В остальные дни музеи будут открыты с 10:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:30 до 16:30.

Выходным днем остается понедельник, а в музейном комплексе «Бугрово» выходные - понедельник и вторник.

Для заказа экскурсий, музейных программ, занятий и мастер-классов можно обратиться по телефонам: 8(81146)2-23-21 или 8(81146)2-26-09 (перерыв с 13:00 до 14:00), а также по электронной почте: bilet1911@yandex.ru.