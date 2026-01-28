 
Продолжаются репетиции участников Сретенского бала

Репетиции участников Сретенского бала продолжаются. Несколько вечеров в неделю танцевальные пары полностью погружаются в подготовку к событию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодёжном центре Пскова.

Фото: Молодёжный центр Псков / ВКонтакте

«Наш хореограф Анастасия Саар снова придумывает кое-что особенное, чтобы удивить и танцоров, и зрителей. Участники уже освоили 10 танцев – среди них изящный менуэт, энергичная мазурка, страстный испанский вальс и элементы французской кадрили. Позади семь занятий, а впереди – как минимум столько же, чтобы отточить новые фигуры и закрепить изученное», - рассказали в молодёжном центре.

 

Занятия проходят на двух площадках: в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» и в холле Колледжа искусств им. Римского-Корсакова.

Репетиции организованы в рамках проекта «Сретенский бал: по следам истории» при поддержке #Росмолодёжь и #РосмолодёжьГранты.

