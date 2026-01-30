Выставка живописи «О том же, что и вы» откроется сегодня в Пскове

Персональная выставка живописи художника Юрия Валяева «О том же, что и вы» откроется в Пскове в Доме ремёсел 30 января в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Псковичей и гостей города призывают посетить экспозицию. Организаторы отмечают, что творчество Юрия Валяева отличается честностью и осознанностью. По их словам, его живопись «словно протягивает руку в нужный момент, одного приветствуя, другого поддерживая, третьего подталкивая в нужную сторону».

Дом ремёсел находится по адресу: улица Некрасова, дом 8.