Дополнительные спектакли «Рождественский вертеп» проведет Псковский музей-заповедник

Псковский музей‑заповедник по многочисленным просьбам зрителей объявил о дополнительных показах спектакля «Рождественский вертеп». Представление пройдёт во Дворе Постникова 1 и 8 февраля в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Вертеп – это не только пещера, где родился Иисус Христос, но и уникальная народная традиция, которая оживает на сцене. В представлении используются марионетки, вырезанные из дерева или сшитые из текстиля, а ярусы ящика, символизирующие небесную и земную сферы, подсвечиваются мягким светом свечей. Актеры готовят праздничные песнопения и музыкальные инструменты, чтобы создать поистине волшебную атмосферу», - отметили в музее.

Показы пройдут 1 и 8 февраля в 13:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2. Запись по телефонам: +78112292259, +78112292260.