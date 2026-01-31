 
Культура

Дополнительные спектакли «Рождественский вертеп» проведет Псковский музей-заповедник

0

Псковский музей‑заповедник по многочисленным просьбам зрителей объявил о дополнительных показах спектакля «Рождественский вертеп». Представление пройдёт во Дворе Постникова 1 и 8 февраля в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Вертеп – это не только пещера, где родился Иисус Христос, но и уникальная народная традиция, которая оживает на сцене. В представлении используются марионетки, вырезанные из дерева или сшитые из текстиля, а ярусы ящика, символизирующие небесную и земную сферы, подсвечиваются мягким светом свечей. Актеры готовят праздничные песнопения и музыкальные инструменты, чтобы создать поистине волшебную атмосферу», - отметили в музее.

Показы пройдут 1 и 8 февраля в 13:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2. Запись по телефонам: +78112292259, +78112292260.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026