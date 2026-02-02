«Маленькие жесты против большого ужаса»: в псковской библиотеке прошла лекция о философии муми‑троллей

Искусствовед и психолог Людмила Лагуненко (Бузова) прочла читателям Историко-краеведческой библиотеки Пскова лекцию «Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен». Философия уюта в иллюстрациях Туве Янссон», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Историко-краеведческая библиотека Пскова

Лектор рассказала, в каких исторических условиях Туве Янссон сформировалась не просто как художник, а как создатель целой жизненной философии, выраженной в её книгах про муми-троллей, которые только кажутся детскими, а на самом деле совсем не детские. Как на творчество этой финской писательницы, которая была наполовину шведкой, повлияла сначала Зимняя война, а потом и Вторая Мировая. Почему образ жизни Муми-семейства – это не сису, лагом, хюгге или фрилуфтслив, и это вообще не про стиль, а про то, как сохранить самое важное и дорогое в условиях катастрофы и неуверенности в завтрашнем дне и остаться человеком даже в нечеловеческих условиях. И как накрытый стол с горячей едой, гостеприимство и простые семейные радости становятся той стабильностью, за которую можно держаться в этом нестабильном мире.

«Это не прилизанный интернетовский картиночный уют, а настоящий скандинавский», - подчеркнула докладчик.

Людмила Лагуненко, кроме того, объяснила, как Туве Янссон удалось обойтись без морализаторства и заручиться доверием читателя за счёт того, что она искусно распределяет информацию между текстом и иллюстрациями, которые в её книгах про муми-троллей равноправны. Как она мастерски использует линию для создания нужного настроения, как организует пространство на страницах этих книг и зачем отказалась от цвета (оказывается, это ответ на вызывающую яркую плакатную графику и сильное визуальное давление середины 20 века, который оказался более действенным, чем манифесты).

Философия Туве Янссон в её книгах про муми-троллей – это «маленькие жесты против большого ужаса», утверждает Людмила Лагуненко. Это «нежность как форма сопротивления», это забота о базовых потребностях «как практика, а не товар», это семья как главная ценность и отчий дом как незыблемая твердыня, но в то же время готовность приютить чужого и позаботиться о нём, как о родном.

Вот почему муми-философия Туве Янссон помогала и продолжает помогать людям всего мира оставаться людьми даже в самые трудные времена, подытожила Людмила Лагуненко.