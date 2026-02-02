 
Культура

«Маленькие жесты против большого ужаса»: в псковской библиотеке прошла лекция о философии муми‑троллей

0

Искусствовед и психолог Людмила Лагуненко (Бузова) прочла читателям Историко-краеведческой библиотеки Пскова лекцию «Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен». Философия уюта в иллюстрациях Туве Янссон», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее:  Историко-краеведческая библиотека Пскова

Лектор рассказала, в каких исторических условиях Туве Янссон сформировалась не просто как художник, а как создатель целой жизненной философии, выраженной в её книгах про муми-троллей, которые только кажутся детскими, а на самом деле совсем не детские. Как на творчество этой финской писательницы, которая была наполовину шведкой, повлияла сначала Зимняя война, а потом и Вторая Мировая. Почему образ жизни Муми-семейства – это не сису, лагом, хюгге или фрилуфтслив, и это вообще не про стиль, а про то, как сохранить самое важное и дорогое в условиях катастрофы и неуверенности в завтрашнем дне и остаться человеком даже в нечеловеческих условиях. И как накрытый стол с горячей едой, гостеприимство и простые семейные радости становятся той стабильностью, за которую можно держаться в этом нестабильном мире. 

«Это не прилизанный интернетовский картиночный уют, а настоящий скандинавский», - подчеркнула докладчик. 

 

Людмила Лагуненко, кроме того, объяснила, как Туве Янссон удалось обойтись без морализаторства и заручиться доверием читателя за счёт того, что она искусно распределяет информацию между текстом и иллюстрациями, которые в её книгах про муми-троллей равноправны. Как она мастерски использует линию для создания нужного настроения, как организует пространство на страницах этих книг и зачем отказалась от цвета (оказывается, это ответ на вызывающую яркую плакатную графику и сильное визуальное давление середины 20 века, который оказался более действенным, чем манифесты). 

Философия Туве Янссон в её книгах про муми-троллей – это «маленькие жесты против большого ужаса», утверждает Людмила Лагуненко. Это «нежность как форма сопротивления», это забота о базовых потребностях «как практика, а не товар», это семья как главная ценность и отчий дом как незыблемая твердыня, но в то же время готовность приютить чужого и позаботиться о нём, как о родном.  

Вот почему муми-философия Туве Янссон помогала и продолжает помогать людям всего мира оставаться людьми даже в самые трудные времена, подытожила Людмила Лагуненко. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026