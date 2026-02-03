Изборский музей откроет выставку, посвященную истории русского сундука

С 6 февраля в Доме купца Шведова в Изборске начнет работать новая выставка «Что в сундуке заветном том?». Экспозиция Государственного музея-заповедника «Изборск» расскажет об одном из ключевых предметов мебельного обихода русского быта XVIII–XIX веков — сундуке, который в прошлом совмещал функции шкафа и чемодана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля сундук определялся как «укладка, ящик с крышкою на навесках, с замком». В крестьянской и купеческой России сундук был показателем достатка, стабильности житейского уклада семьи; число сундуков указывало на благосостояние хозяев.

Сундуки украшались резьбой и оковкой, в сундуках хранили самые ценные для семьи вещи. В них не только хранили или перевозили вещи, а сидели, спали, путешествовали, и использовали в качестве манежей для маленьких детей или домашних животных.

Исходная форма сундука – простой деревянный ящик с плоской крышкой, всегда с замком, часто окованный для прочности железом; более поздняя форма – сундук с выпуклой крышкой и рамной обвязкой («горбатый» сундук). Они зачастую имели ручки для переноски, а внутри, в верхней части, мастера приделывали отделения для мелочей – приголовки: узенькие ящики сбоку во всю ширину сундука, иногда с крышками.

Сундуки чаще всего были покупными, поскольку их изготовление требовало совмещения как минимум двух специальностей – плотника и слесаря, а иногда – еще и живописца.

Посетители смогут увидеть разнообразные экспонаты: расписной «невестин» для приданого, «шкаф» для хранения предметов одежды и продуктов, для хранения инструментов, дорожные саквояжи, чемоданы различных размеров и материалов, дорожный «несессер-погребец», походный сундук для принадлежностей сапожного ремесла участника Первой Мировой войны, рядового солдата Иркутского кавалерийского полка Кузьмы Великанова, сундучок участника Первой Мировой войны Евфима Бугаева и шкатулки.

Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32.