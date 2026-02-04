День российской науки отметят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино

Культурно-просветительская программа «Наука не для скуки», посвященная Дню российской науки и другим знаковым датам февраля, пройдет в Мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского округа 8 февраля, начало в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

Мероприятие также приурочили к Дню памяти Софьи Ковалевской (10 февраля) и Международному дню женщин и девушек в науке (11 февраля).

В программе - просмотр мультипликационного фильма о Софье Ковалевской в видеозале; проведение квеста «Наука не для скуки», включающего творческие задания и путешествие по залам главного усадебного дома; катание с музейной горки, для чего участникам рекомендуется взять свои санки и ватрушки. Также будет оборудована фотозона для всех гостей.

Участники познакомятся с ключевыми фигурами в жизни Софьи Ковалевской: её дедушкой, прадедушкой, мужем, деверем, лучшей подругой и учителями-наставниками. Также в рамках квеста представят научные инструменты: маятники, юлу, левитирующий Сатурн и гироскоп, инсталляцию Луны.

Предварительная запись на мероприятие обязательна.

Заинтересованные могут записаться по электронной почте: f.kovalevskoy@pskovmuseum.ru. Также можно позвонить в рабочие дни по телефону: 8 (81153) 29-523.