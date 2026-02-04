 
Культура

В Мирожском монастыре проходит реставрация братского корпуса Стефановской церкви

0

Реставрационные работы проходят в братском корпусе Стефановской церкви Мирожского монастыря. Специалисты разобрали все перегородки, проводят вычинку разрушенного камня стен и откосов окон. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г.Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г.Пскове (Псковской области)»

Здание Братского корпуса с колокольней примыкает к западному фасаду церкви архидиакона Стефана. Существующему корпусу предшествовали деревянные постройки, о которых известно из ранней иконографии монастыря.

 

Масштабная реставрация сложного, трехчастного строения Стефановской церкви, состоящего из храма, колокольни и братского корпуса, проводится впервые. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026