В Мирожском монастыре проходит реставрация братского корпуса Стефановской церкви

Реставрационные работы проходят в братском корпусе Стефановской церкви Мирожского монастыря. Специалисты разобрали все перегородки, проводят вычинку разрушенного камня стен и откосов окон. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г.Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г.Пскове (Псковской области)»

Здание Братского корпуса с колокольней примыкает к западному фасаду церкви архидиакона Стефана. Существующему корпусу предшествовали деревянные постройки, о которых известно из ранней иконографии монастыря.

Масштабная реставрация сложного, трехчастного строения Стефановской церкви, состоящего из храма, колокольни и братского корпуса, проводится впервые. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.