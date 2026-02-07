 
Культура

Лекцию к 200-летию трагедии Пушкина «Борис Годунов» прочтут в Пскове

Лекцию, посвященную 200-летию трагедии поэта Александра Пушкина «Борис Годунов», прочтет в Пскове 11 февраля кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного ПсковГУ Нина Цветкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва. 

Трагедию «Борис Годунов» (1824-1825) Пушкин писал в Михайловском в центральной точке своего творческого пути, опираясь на материалы «Истории государства Российского» авторства Николая Карамзина, избрав эпоху Смутного времени и образцом театр Шекспира. «Он разгадывал механизмы истории, общие для прошедшего и современности, создавая свою философию истории, которая удивительным образом подтверждается в событиях XX-XXI веков», - рассказали в библиотеке. 

Начало в 18.00 по адресу: Псков, площадь Ленина, 3.

Количество мест ограничено, предварительная запись на сайте библиотеки или по телефону: +7 (8112) 33-11-23. Вход бесплатный. 

