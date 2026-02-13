В Псковском музее завершилась выставка «Герой ненашего времени»

Выставка «Герой ненашего времени» завершила свою работу в музее-квартире Ю.П. Спегальского в Пскове. Экспозиция была посвящена 115-летию со дня рождения архитектора, реставратора и художника. В рамках выставки гости квартиры Юрия Спегальского смогли увидеть его рисунки, графику, литографии и чертежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ко дню рождения Юрия Спегальского на выставке был сделан большой постер, на котором отражены основные моменты его жизни. Здесь можно было увидеть его детские фотографии, изображения родительского дома и школы, в которой учился. Также здесь впервые была представлена фотография матери Юрия Павловича.

На выставке были выставлены военные награды архитектора, его личные вещи, рабочий инструмент. В отдельной витрине расположились научные труды, книги и статьи, написанные как самим Спегальским, так и посвящённые ему.