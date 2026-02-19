На Сретенском балу в Пскове будут работать интерактивные салоны

В Пскове готовятся к проведению Сретенского бала. Организаторы обещают гостям не только танцевальную программу, но и насыщенную интерактивную часть: для участников откроют свою работу тематические салоны, посвящённые культуре, этикету и рукоделию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Местом притяжения станет большая фотозона, где каждый может сделать красивое и качественное фото в своём в вечернем наряде.

В творческом салоне все желающие смогут создать памятные открытки и написать теплые пожелания для других участников вечера. А если послание адресовано понравившейся паре – его можно оставить в зоне бальной почты.

Секреты красивого письма раскроют в салоне каллиграфии: под руководством профессионалов гости попробуют вывести первые строки пером и чернилами, а также изготовят оригинальные письма.

Любителей изящных искусств ждёт знакомство с историей моды. Студия госпожи Макаровой представит экспозицию дамских аксессуаров XIX века – от антикварных вееров и сумок до украшений, которые можно будет не только рассмотреть, но и подержать в руках. Кроме того, гости смогут освоить азы сервировки стола, характерной для императорской семьи, и принять участие в викторине на знание правил поведения на балах в салоне «Секреты этикета».

Литературную часть вечера обеспечит библиотека имени И. И. Василева. В гостиной «Строка в губернский альбом» через старинные игры, шарады и язык веера гостям предложат погрузиться в быт и нравы дворянства.

Одним из важных и традиционных моментов вечера станет выбор Короля и Королевы бала 2026 года. Голосование пройдёт после второго отделения: волонтёры будут прокалывать пригласительные билеты узорным дыроколом, а получившаяся фишка послужит бюллетенем для голосования.

Напомним, псковский Сретенский бал состоится уже в эту субботу, 21 февраля, в спортивно-развлекательном парке «Простория». Работа салонов начнется с 15:00, торжественное открытие события запланировано в 16:00.

Вход на мероприятие осуществляется только по пригласительным билетам. Гостям также необходимо строго соблюдать правила дресс-кода, соответствующего стилистике бала.

Мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи и Росмолодежь.Гранты.