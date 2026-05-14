Областное театрализованное шествие-конкурс пройдет 6 июня в «Михайловском»

Областное театрализованное шествие-конкурс в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры-2026 пройдет 6 июня в музее-заповеднике «Михайловское», сообщил Псковский областной центр народного творчества в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

К участию в мероприятии приглашаются делегации от каждого муниципального образования (округа) Псковской области, тематически объединенные в команду под общим названием. В каждой делегации обязательным условием является присутствие образа Александра Пушкина. Каждая делегация готовит короткую кричалку-девиз.

Шествие состоит из двух частей: театрализованное шествие и театрализованная визитка. Театрализованная визитка – это сценическое выступление делегации на площадке «Фольклорная» Пушкинского праздника, где в любых художественных жанрах каждая команда представляет творческую композицию на тему «Сказки Пушкина. ХХI век». Продолжительность выступления не более 3-5 минут.

Заявки на участие принимаются до 27 мая включительно. Для участия в шествии необходимо направить заявку с пометкой «Шествие» на электронную почту: SvetlanaVA79@yandex.ru

Напомним, что основные события Пушкинского праздника поэзии в этом году развернутся в музее-заповеднике «Михайловское» 6 и 7 июня.