Стала известна танцевальная программа псковского Сретенского бала

Программа XI Сретенского бала обнародована в Пскове. Танцевальный вечер пройдёт 21 февраля в спортивно-развлекательном центре «Простория». Участники и гости мероприятия исполнят классические бальные номера под живую музыку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

Программа традиционно разделена на три отделения. Большую часть музыкальных композиций исполнит вживую камерный ансамбль артистов Губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Псковской области Ильи Кричевского.

Второе отделение полностью отведут для гостей вечера. Хореограф бала и участники проекта покажут желающим, как танцевать, например, польку, мазурку и падекатр.

Что нового в танцевальной программе можно увидеть на балу, поделилась хореограф Сретенского бала Анастасия Саар: «В этом году танцевальную программу вновь украсят новые танцы. Так, к уже полюбившемуся гостями "Сретенскому вальсу" присоединится "Торжественный вальс". Оба эти танца были специально созданы для Сретенского бала. Надеюсь, "Торжественный вальс" так же впечатлит гостей своими рисунками и останется в программе в качестве любимого танца участников. А ещё в этом году был поставлен "Кавалерский марш". Это сольное выступление кавалеров, которые будут покорять дам своей мужественностью и романтичностью, ведь они будут маршировать с живыми цветами. В финале танца они тоже преподнесут цветы своим дамам!»

Ознакомиться с подробной программой можно в официальном сообществе Сретенского бала в социальных сетях.

Присоединиться к событию смогут все желающие старше семи лет. Для входа необходимо получить бесплатный пригласительный билет. Их выдают до 20 февраля в молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15. Обязательное условие для участников и гостей – соблюдение дресс-кода.

XI Сретенский бал станет заключительным событием проекта «Сретенский бал: по следам истории». Инициатива реализована при поддержке Росмолодёжи и грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты. 

