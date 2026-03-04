Стало известно расписание мероприятий III чтений памяти Курбатова в Пскове

Организованные в честь пятилетия со дня кончины знаменитого писателя и критика Валентина Курбатова III чтения его памяти проходят в Псковской областной универсальной научной библиотеке по 6 марта. О мероприятиях чтений рассказала генеральный директор библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова на пресс-конференции, открывшей чтения, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Лариса Егорова отметила значимость появившейся традиции проводить чтения памяти Курбатова, обратившись к участникам: «Наши первые Курбатовские дни состоялись, и мы рады, что решили начать эту традицию. Надеюсь, что у нас всё получится, ведь даже сам Валентин Яковлевич, возможно, с небес нас благословляет».
Она поделилась с собравшимися программой чтений:
4 марта приехали участники, для них пройдет экскурсия по Пскову.
5 марта состоится всероссийская научно-практическая конференция «В.Я. Курбатов. С Россией в сердце» (по отдельной программе). Предварительные темы докладов, которые прозвучат на конференции:
- Традиции русской классики в художественной прозе Валентина Курбатова;
- Валентин Курбатов и его эпоха;
- Писатели – современники, друзья Валентина Курбатова;
- Творчество региональных писателей. Изучение в школах, вузах;
- Сохраняем слово. Региональное книгоиздание;
- Валентин Курбатов и Пушкиноведение;
- Именные библиотеки в Российской Федерации;
- Сохранение литературного наследия региональных писателей. Творческое наследие Валентина Курбатова;
- Критик Валентин Курбатов (Слово критикам);
- Русская словесность.
Итоги конференции планируется опубликовать в отдельном сборнике, доступном в электронной версии на сайте «Псковская электронная библиотека».
6 марта пройдет культурная программа памяти Валентина Курбатова, содержащая экскурсию «Дары и дарители кабинета Курбатова» по мемориальному пространству памяти критика в областной библиотеке имени Валентина Курбатова.
Также в этот день запланирована лития на могиле писателя (кладбище Орлецы-2).
Для дополнительной информации можно обратиться к координатору проекта Вере Павловой по телефону: 8 (8112) 72-84-01.
