Стало известно расписание мероприятий III чтений памяти Курбатова в Пскове

Организованные в честь пятилетия со дня кончины знаменитого писателя и критика Валентина Курбатова III чтения его памяти проходят в Псковской областной универсальной научной библиотеке по 6 марта. О мероприятиях чтений рассказала генеральный директор библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова на пресс-конференции, открывшей чтения, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лариса Егорова отметила значимость появившейся традиции проводить чтения памяти Курбатова, обратившись к участникам: «Наши первые Курбатовские дни состоялись, и мы рады, что решили начать эту традицию. Надеюсь, что у нас всё получится, ведь даже сам Валентин Яковлевич, возможно, с небес нас благословляет».

Она поделилась с собравшимися программой чтений:

4 марта приехали участники, для них пройдет экскурсия по Пскову.

5 марта состоится всероссийская научно-практическая конференция «В.Я. Курбатов. С Россией в сердце» (по отдельной программе). Предварительные темы докладов, которые прозвучат на конференции:

Традиции русской классики в художественной прозе Валентина Курбатова;

Валентин Курбатов и его эпоха;

Писатели – современники, друзья Валентина Курбатова;

Творчество региональных писателей. Изучение в школах, вузах;

Сохраняем слово. Региональное книгоиздание;

Валентин Курбатов и Пушкиноведение;

Именные библиотеки в Российской Федерации;

Сохранение литературного наследия региональных писателей. Творческое наследие Валентина Курбатова;

Критик Валентин Курбатов (Слово критикам);

Русская словесность.

Итоги конференции планируется опубликовать в отдельном сборнике, доступном в электронной версии на сайте «Псковская электронная библиотека».

6 марта пройдет культурная программа памяти Валентина Курбатова, содержащая экскурсию «Дары и дарители кабинета Курбатова» по мемориальному пространству памяти критика в областной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Также в этот день запланирована лития на могиле писателя (кладбище Орлецы-2).

Цель чтений — сохранение памяти о творчестве Валентина Курбатова и укрепление общественного интереса к его наследию среди читателей и исследователей литературы, отметила Лариса Егорова.

Для дополнительной информации можно обратиться к координатору проекта Вере Павловой по телефону: 8 (8112) 72-84-01.