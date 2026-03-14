О «крестьбинах» и зуёвском барине: в Пушкинском Заповеднике впервые сыграли фольклорную программу «Именинный каравай». Фото

Новую интерактивную фольклорную программу «Именинный каравай» сегодня, 14 марта, впервые провели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, первыми её участниками стали путешественники из Старой Руссы и Пскова.



Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Новый интерактив знакомит с именинными обычаями и обрядами, бытовавшими в Святогорье в пушкинское и допушкинское время, рассказывает один из авторов и исполнителей проекта, руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского Заповедника Ирина Егорова. Речь, например, идёт о том, как — по святцам — новорождённому выбирали имя, как отмечали «крестьбины» («…крестить рабеночка надо, чтоб Господь яво бярег»).

«Сценарий «Именинного каравая», как, собственно, и других наших работ подобного плана, основан на местном этнографическом материале, — подчёркивает Ирина Егорова. — Беседуем мы с гостями на местном наречии — такую речь до сих можно услышать в Пушкиногорье; песней их “состречаем“ и “повеличаем“, и в пляске “поломаем“, и в избе “погоцкаем“. Специально для новой программы участники музейного фольклорного коллектива “Пушкинская деревня“ разучили старинные песни, записанные на территории современного Себежского района Псковской области: “Да спасибо ковалю...“ и “А кум кумке родный брат“. И, конечно, в “Именинный каравай“ мы включили небольшую инсценировку воспоминаний святогорских крестьян о “необычном зуёвском барине Ляксандре Сяргэиче “».

Новую программу в Пушкинском Заповеднике планируют проводить по предварительным заявкам — как для тех, кто захочет подробнее познакомиться с народными традициями, так и для именинников. Если гости приедут со своим угощением и чаем, а «…вкусной колодезной воды мы наварим», — не без юмора уточняют в музее. Также по заявкам музейщики готовы провести «Именинный каравай» и на выезде.