Книгу «Идеальная дикция» презентуют в псковской библиотеке 21 марта

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова приглашает на презентацию книги Ксении Черновой «Идеальная дикция» 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. Начало в 14:00.

Изображение: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Книга «Идеальная дикция» — это детальное описание системы упражнений для настройки голоса и речи, рекомендации по подготовке ярких публичных выступлений.

В программе встречи — презентация издания, интервью с автором, мастер-класс Ксении Черновой по технике речи и автограф-сессия.

«Мы ждём всех, кто хочет звучать ярко и убедительно!» — отмечают организаторы.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.