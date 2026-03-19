Археологические находки из Псковской области покажут на выставке в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Археологические находки из городища Камно Псковской области, Орешка и Ивангорода представят на выставке в Инженерном доме Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Проект «Акрополис. Явление крепости» расскажет о крепостях через призму археологии, истории и культуры. Среди экспонатов будут архитектурные детали, строительные инструменты, посуда, оружие, элементы костюма, старинные украшения и литейные формы для их изготовления.

Фото: Ольга Прусакова / PR-служба международного археологического конгресса «Цитадель 1.0»

Ключевым экспонатом кураторы обозначают десятиметровое полотно «Закладка Петербурга» (1946-1947, Владимир Серов, Николай Кочергин). Картину написали для украшения фриза Советского (Белого) зала Мариинского дворца. После реставрации дворца в 1993 году она оказалась в фондах Музея истории Петербурга. Для публики полотно было недоступно больше десяти лет, и теперь его можно будет увидеть вновь.

Также на выставке будут представлены войлочная шапка, которой больше пятисот лет, витраж, который обнаружили в хоже раскопок города Ниен в 2023-2024 годах. Благодаря реставраторам ИИМК РАН Николаю Курганову и Константину Горлову, посетители выставки смогут увидеть его практически в первозданном виде.

Исторические артефакты дополнят работы современных художников. Специально к выставке проводили открытый конкурс, в ходе которого были выбраны 23 финалистов. Это художники из Петербурга, Москвы, Ростова, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. К выставке они создали самые разные объекты: текстильные панно, керамические скульптуры, сайнс-арт, графику, живопись, видео-арт.

Открытие выставки приурочат к старту первого международного археологического конгресса «Цитадель 1.0», который пройдёт под патронажем Музея истории города, Музея археологии Петербурга совместно с Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры РАН при участии СПбГУ, пишет Фонтанка.ру.

