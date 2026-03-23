В Пскове стартовал приём заявок на литературный конкурс «Память бережно храним»

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в литературном конкурсе для молодых поэтов Пскова и Псковской области «Память бережно храним», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Принимаются оригинальные стихотворные подборки (не более трёх произведений от одного автора) по трём тематическим направлениям: патриотизм и любовь к Родине; события Великой Отечественной войны; единство народов России. Все требования к оформлению работы представили в положении, которое можно найти на сайте молодежного центра.

«Члены жюри оценивают работы анонимно, не видя имени автора, – это позволит сосредоточиться на художественных достоинствах текста. К участию не допускаются произведения с нарушением авторских прав, ненормативной лексикой или содержащие пропаганду любого рода», – отмечает организатор проекта «Связь поколений» Мария Каменская.

Приём заявок завершится 26 апреля. Для участия необходимо заполнить электронную заявку.

Лучшие работы включат в электронный сборник «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Итоги конкурса подведут в период с 1 по 10 мая. Победители получат призы, все участники – дипломы в электронном виде.

Конкурс проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется при поддержке генерального партнёра события - Псковского регионального отделения «Деловой России».