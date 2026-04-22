Псковичи провели круглый стол по увековечиванию в регионе памяти Василия Татищева

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И. И. Василёва прошёл круглый стол, посвящённый 340-летию со дня рождения государственного деятеля, сподвижника Петра Первого, основателя уральских заводов и городов Екатеринбург, Пермь и Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти), просветителя, экономиста, автора первой «Истории Российской» Василия Татищева, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Инициаторами проведения этого круглого стола стали члены Псковского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), которые считают, что память о Татищеве необходимо увековечить и на псковской земле тоже, поскольку Татищевы были псковскими помещиками и сам будущий великий государственный деятель и историк по одной из версий родился на псковской земле – в сельце Копытово (потом Барсуки) Крепшинской губы Выборского уезда, а теперь Новоржевского района Псковской области.

Собравшиеся начали с того, что посмотрели снятый журналистами «Псковской ленты новостей» фильм о Татищеве, где опровергаются некоторые устоявшиеся заблуждения, - например, о том, что родиной Василия Никитича является деревня Татищево в Островском районе Псковской области. После чего председатель Псковского отделения ИППО Владислав Туманов признался, что, будучи псковским губернатором, и сам в 90-е годы увлёкся идеей увековечить память Татищева в Татищеве, пока не поговорил со знающими людьми и не узнал, что это Татищево не имеет к Василию Татищеву никакого отношения.

Владислав Туманов напомнил про многочисленные заслуги Василия Татищева, который доблестно служил России в самых разных сферах: и военной, и дипломатической, и экономической, и научной. И пригласил собравшихся к разговору о том, как воздать должное этой поистине выдающейся личности, и как побудить подрастающее поколение брать пример с таких государственных деятелей, которым сегодня уделяется незаслуженно мало внимания.

Владислав Туманов также подчеркнул, что в следующем году исполнится 250 лет с тех пор, как Екатерина Вторая издала указ о придании Новоржеву статуса города. И заявил, что в рамках предстоящих праздничных мероприятий необходимо вспомнить и о Татищеве тоже и наконец-то увековечить на новоржевской земле его память.

Владислав Туманов, кроме того, зачитал приветствие участникам круглого стола от председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина.

Председателя псковского отделения ИППО поддержала министр культуры Псковской области Илианна Петрова, которая призвала все заинтересованные организации и общественные объединения сообща заняться сохранением исторической памяти о Василии Татищеве при безусловной поддержке органов власти. Она также зачитала приветственный адрес участникам круглого стола от заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой.

Приветствие участникам круглого стола также прислали вице-президент Петровской академии Андрей Антонов и члены уральского землячества в Москве во главе с директором Музея Победы на Поклонной горе Александром Школьником. Андрей Антонов в своём послании подчеркнул, что Петровская академия учредила премию имени Татищева и предложил псковичам за неё побороться.

Настоятель Троицкого собора отец Александр в свою очередь напомнил, что Василий Татищев советовал начинать и каждое утро, и каждое дело с молитвы, а также считал, что наипервейшей обязанностью каждого верующего человека является продолжение рода. Вот почему наследие Татищева необходимо изучать в школах, подчеркнул священник.

Отец Александр, кроме того, отметил, что только редким праведникам дано предчувствовать свою смерть, и что у него «мурашки бежали по телу», когда он читал, как скончался Василий Никитич. Ведь накануне своей смерти Татищев велел вырыть ему могилу, а на следующий день попросил его причастить и соборовать и только после этого отошёл к Богу.

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко со своей стороны пообещала участникам круглого стола всяческую поддержку в их подвижнической деятельности (организационную, библиографическую) и пригласила их в мае на празднование 80-летия Историко-краеведческой библиотеки Пскова. Она подчеркнула, что Василий Татищев в своё время был не только одним из самых читающих людей России, но и выдающимся библиографом. Людмила Слабченко также показала собравшимся редкие книги из фонда Историко-краеведческой библиотеки, связанные с Татищевым, которые находятся в свободном доступе.

После чего заместитель председателя Псковского отделения ИППО, историк и архитектор-реставратор Игорь Лагунин посетовал, что несмотря на обилие материалов, посвящённых Василию Татищеву, остаётся какая-то недоговорённость, ведь до сих пор нет даже фундаментального исследования главного труда всей его жизни – истории России с древнейших времён.

«Наша задача, конечно, скромнее, - уточнил Игорь Лагунин. - Мы знаем, что Василий Никитич был связан с нашей землёй, и поэтому предлагаем увековечить его память на месте имения, которое принадлежало семье Татищевых».

Игорь Лагунин также считает, что необходимо разработать комплекс мероприятий по популяризации наследия Татищева, поскольку важнейшая задача ИППО – это не только исследование «наших палестин», но и пропаганда исторического наследия России.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян заявил, что псковичи, действительно, недорабатывают в том, что касается истории дворянских усадеб. Как депутат сразу трёх районов (Островского, Пушкиногорского и Новоржевского) он напомнил, что в регионе огромное количество таких усадеб, про которые мы почти ничего не знаем. Он рассказал, что сам в начале нулевых пробовал заниматься раскопками на месте одной из таких усадеб и, убедился, что много интересного лежит если не на поверхности, то близко к тому. По его мнению, к изучению истории этих усадеб надо подключать в первую очередь студентов: «Нам предстоит ещё очень много работы в этом направлении».

Игорь Лагунин на это заметил, что только на рубеже 19 и 20 веков в регионе насчитывалось примерно 2 тысячи усадеб, в том числе 11 дворцовых. После чего Армен Мнацаканян напомнил, до какого плачевного состояния доведена усадьба Строгановых в Волышове, где наконец-то начались восстановительные работы, правда, пока только на стадии проекта.

О своих изысканиях связи рода Татищевых с псковской землёй на круглом столе рассказал историк Михаил Семёнов. Изучая историю имения Татищевых в Новоржевском районе, он пришёл к заключению, что версия о том, что Татищев родился на псковской земле была «создана» в 80-х годах 19 века историком Бестужевым-Рюминым.

Потом историей этого рода много занимался прямой потомок Василия Татищева Сергей Спиридонович Татищев, издавший в конце 19 века монографию «Род Татищевых», где также упоминается про псковскую вотчину. После чего, по мнению Михаила Семёнова, другие историки стали «бездумно тиражировать» версию рождения Василия Татищева на псковской земле. Тогда как на самом деле Татищевы были московскими дворянами. При этом на момент рождения Василия Татищева его отец был занят на государевой службе в Москве, и трудился там безвыездно. Поэтому можно предполагать, что и вся его семья жила тоже в Москве вместе с ним. К тому же, к тому времени, как он получил землю в Выборском уезде, он уже владел имениями вокруг Москвы.

По мнению Михаила Семёнова, вообще неизвестно, бывали ли Татищевы в своём имении в деревне Копытово, ведь Никита Алексеевич смог начать уделять внимание своему имению в Выборском уезде только в конце 17 века, уже после смерти царя. Есть только свидетельство, что в 1691 году он жил несколько дней в Пскове, и вот тогда, вероятно, мог посещать Копытово.

Михаил Семёнов также рассказал, что благодаря его стараниям место, где находилось имение Татищевых, было включено в реестр выявленных объектов культурного наследия и поставлено на охрану. Но там сохранились только фундаменты кирпичного дома последних владельцев – помещиков Обольяниновых, которые владели этим поместьем с 1838-го по 1907-й год. Сама же деревня, по утверждению историка, находится нынче «в плачевном состоянии», с дорогами в этих местах тоже проблема, поэтому постоянных жителей там нет, а те, что остались, не понимают, для кого там можно было бы увековечивать память о Татищеве – «для лосей или зайцев?».

На это директор Музея истории Новоржевского края Марина Пахоменкова рассказала, как на основе её изысканий в такой же вымершей новоржевской деревне энтузиасты изготовили стенд с именами тамошних погибших в Великую Отечественную войну жителей – гражданских, партизан и фронтовиков, и какой огромный положительный отклик это вызвало в соцсетях.

Марина Пахоменкова в свою очередь посетовала, что такие исследователи, как Михаил Семёнов, не считают своим долгом доносить результаты своих архивных изысканий до музейщиков. А также пожаловалась на журналистов, ведь снятый псковским телевидением фильм про историю Новоржевского района ей удалось раздобыть только «подпольным образом», поэтому она заранее уверена, что и созданный ПЛН фильм про Татищева будет сложно получить для демонстрации в Музее истории Новоржевского края.

Её поддержал сопредседатель Новоржевского краеведческого общества Михаил Караулов. Он, кроме того, рассказал о своих изысканиях биографических сведений о Василии Татищеве в архивах Санкт-Петербурга и передал список всех найденных им материалов в ИППО с указанием, где эти документы хранятся, чтобы псковичи могли запрашивать их для использования в просветительских целях.

А Владислав Туманов на это заметил, что мы имеем дело с удивительным фактом: человек, написавший первую историю России, оставил нам разгадывать загадку, где родился он сам. В любом случае, уверен Владислав Туманов, мы обязаны привести в порядок место, связывающее псковичей с Татищевым. Тем более, что сейчас там нет даже указателя, что это та самая деревня Барсуки.

Подытоживая круглый стол, проректор ПсковГУ Екатерина Гончарова напомнила, что разрабатывается региональный учебник по истории, и сказала, что надо выйти с инициативой, чтобы там было написано про Татищева «и с точки зрения его православной позиции, и с точки зрения его вклада в историю России, а также его государственного служения и всей жизни на благо Родины».

Напоследок Владислав Туманов рассказал, что он написал сочинение про Татищева ещё в 6 классе, когда ему дали задание рассказать про свой родной край. А всё дело в том, что будущий первый губернатор Псковской области нового времени родился в Свердловске на улице Татищева.