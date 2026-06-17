Претензии зарубежных наследников советских авторов заставили Театр на Таганке вырезать стихи из спектакля

Российские театры удаляют фрагменты классических произведений из своих спектаклей из-за многомиллионных финансовых требований зарубежных наследников советских авторов. Об этом рассказала художественный руководитель Театра на Таганке Ирина Апексимова в эфире радио ПЛН FM.

Ирина Апексимова обозначила серьезную проблему в сфере авторского права. Наследники советских драматургов, проживающие за границей, запрещают российским театрам ставить пьесы своих родственников. Директор Театра на Таганке привела в пример произведения Александра Володина. По ее словам, родственники автора блокируют постановки его пьес на родине, и театр не может договориться с ними.

Схожая ситуация произошла с постановкой «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» — это ретроспектива короткой, но яркой жизни поэта Бориса Рыжего. Спектакль содержит пять его стихотворений. Авторы инсценировки заранее пытались связаться с правообладателями, но не получили ответа. Театр провел премьеру, передал справку в Российское авторское общество и обозначил готовность выплачивать стандартные проценты от сборов.

Спустя полгода к театру обратились наследники с досудебной претензией. Ирина Апексимова уточнила, что сами правообладатели живут в Израиле, а их представители требуют деньги из Екатеринбурга. Родственники поэта запросили у учреждения культуры несколько миллионов рублей.

«Мы готовы всегда платить, мы не хотим обманывать никого, понимаете? Но это должно быть реально. Когда наследники просят несколько миллионов, мне кажется, люди думают, что на театре можно заработать так хорошо. По-моему, это не очень справедливо», — пояснила Ирина Апексимова. Она добавила, что театры не имеют в бюджетах средств для удовлетворения подобных аппетитов.

Из-за финансового давления руководство Театра на Таганке приняло жесткое решение. Полностью удалили все пять стихотворений Бориса Рыжего из спектакля. Теперь постановка идет без поэзии этого автора. Ирина Апексимова заметила, что зрители все равно могут найти и прочитать произведения поэта бесплатно в интернете, однако сам театр меняет художественный замысел в условиях правового тупика.

Ранее завершились обменные гастроли московского Театра на Таганке на сцене Псковского театра драмы.