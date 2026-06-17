В Пскове стартует прием заявок на девятый сезон «Битвы талантов»

В Пскове начался кастинг желающих принять участие в девятом сезоне «Битвы талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Заявки от желающих принимаются в официальной группе проекта — https://vk.com/bittal. Нужно отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.

Участие в проекте — бесплатное.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования Дня города Пскова 24 июля.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия