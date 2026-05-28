«Центральное событие года»: коллеги поздравили Псковский музей-заповедник с открытием выставки в честь 150-летия

На торжественном открытии выставки «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея», которое состоялось сегодня, 28 мая, представители музеев России и работники сферы культуры Псковской области поздравили Псковский музей-заповедник с юбилеем, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова отметила важность юбилея Псковского музея-заповедника для города: «Мы очень гордимся тем, что в этом году Псковский музей-заповедник отмечает столь знаменательную дату, как 150 лет. И все мероприятия, которые будут проходить в этому году, будут посвящены юбилею музея. Выставка станет центральным событием этого года». Также Илианна Петрова зачитала поздравительную речь от имени заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой.

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик присоединился «ко всем теплым и благодарственным словам, добрым пожеланиям» своих коллег. «Светлана Евгеньевна (Мельникова, генеральный директор музея - ред.) стоит на страже нашего культурного наследия», — комментирует Вадим Нэдик.

Секретарь Псковской епархии, протоиерей Андрей Вахрушев также поприветствовал всех присутствующих и благословил выставку от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея, который не смог приехать.

Заместитель генерального директора, главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина поприветствовала всех от лица генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который «передает массу теплых слов и очень трепетно относится к данному проекту». Светлана Адаксина отметила название выставки, в котором «есть интрига, которую хочется разгадать». Также главный хранитель Эрмитажа передала слова своих коллег и работников о том, «насколько комфортно им было работать с командой Псковского музея-заповедника».

И. о. заместителя генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Сергей Сирро обратил внимание на то, что Псковский музей-заповедник старше Русского музея, после чего поздравил всех с юбилеем и открытием выставки от лица генерального директора и всех сотрудников Русского музея. Также Сергей Сирро отметил, что Светлана Мельникова «является уважаемой личностью для музея, и только ей Алла Манилова (генеральный директор Русского музея - ред.) одобрила все запрошенные экспонаты для выставки».

Заведующая отделом особого хранения Российского этнографического музея Елизавета Нератова также поздравила музей-заповедник с юбилеем и открытием масштабной выставки.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич присоединился ко всем поздравлениям и вручил Светлане Мельниковой уникальную памятную медаль с изображением Александра Пушкина.



Далее на мероприятии высказали благодарности всем партнерам выставки и тем, кто непосредственно принимал участие в ее создании, после чего прошла первая экскурсия по экспозиции, где все присутствующие смогли лично увидеть часть некогда большой и единой коллекции Федора Плюшкина.

Выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея» открылась 28 мая. Здесь представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Гости могут увидеть предметы из собраний Псковского музея-заповедника, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Российского этнографического музея, Государственного музея истории религии, Государственного исторического музея, Новгородского музея, Государственного архива Псковской области, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Пушкинского Дома.

Отметим, в прошлом году медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником выпустил видеофильм, радиопередачу и статью, рассказав о том, как Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина Пскова, из чего состояла его коллекция и какая судьба постигла предметы после смерти собирателя.