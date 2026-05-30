Семьи пригласили в музей-заповедник «Изборск» отметить Международный день защиты детей

Отметить Международный день защиты детей пригласили семьи с детьми в музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Изборск – детям! В преддверии Международного дня защиты детей мы приглашаем юных путешественников и их родителей в музей-заповедник "Изборск"!» - сообщили в музее.

С 30 мая по 1 июня гостей ждёт:

Выставочный зал

«Крестьянская механика и мода» — выставка удивительных механизмов крестьянского быта XIX века, праздничных и повседневных костюмов народов России.

«Механика в динамике» — демонстрационный мастер-класс: «помнём» лён, приведём в движение дрель-маховик, накрутим нить на веретено и запустим крупорушку.

Изборская крепость

«Родная история» — интерактивная площадка для детей и взрослых.

«Путешествие из Изборска в Царьград» — игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки».

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 33-16-17, либо написав на электронную почту: izborsk3316617@yandex.ru