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Псковскому прозаику Игорю Смолькину присудили Патриаршую литературную премию имени Кирилла и Мефодия

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Известному псковскому прозаику, поэту, публицисту, общественному деятелю и члену Союза писателей России Игорю Смолькину присудили Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

«Личность Игоря Смолькина хорошо известна не только в Псковской области, но и далеко за пределами региона. Критики называют его живой совестью России. Его прозаические и публицистические произведения посвящены судьбе нашей страны, православным ценностям и русскому характеру», - рассказали в министерстве.  

Присуждение такой высокой награды псковскому автору - крайне значимое событие для всей сферы культуры Псковской области, отметили в министерстве. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы, создание высокохудожественных произведений, сохранение преемства духовной традиции отечественной культуры и укрепление нравственных основ общества. До этого такую премию в нашем регионе получал лишь один писатель - литературный критик, лауреат Госпремии Валентин Курбатов.

Церемония награждения состоялась в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Высокой награды были удостоены также писатели Василий Аксенов и Николай Бурляев. Святейший патриарх Кирилл назвал их патриотами России, любящими свою страну. 

 

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