Ирина Смирнова о современном поколении актеров: У них нет страхов, они другие, и это так великолепно!

Современное и свое поколение сотрудников театра сравнили актеры Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Ирина Смирнова в эфире радио ПЛН FM (102,6).

Сергей Попков и Ирина Смирнова за свою театральную карьеру успели поработать с актером Псковского театра драмы имени Александра Пушкина Валерием Порошиным. «Он (Валерий Порошин - ред.) все время смотрел, как работает Криворучко (актер, режиссер и педагог, Иван Криворучко служил в Псковском театре драмы с 1974 по 2001 год), друг у друга подсматривали. И вот эта его жажда впитывать что-то новое - для меня очень большой пример», — отмечает Ирина Смирнова.

Актриса также отметила, что любит наблюдать за молодыми талантами, как когда-то, будучи юной, она наблюдала за мэтрами сценами. Ирина Смирнова искренне восторгается бесстрашием современного поколения театра: «Мне очень любопытно наблюдать за молодыми. Я не знаю, какие мы маститые, может быть, и слава Богу, что они не считают нас таковыми. Но то, что я люблю смотреть, как они работают, как вообще у них все складывается, у них нет страхов, они другие, и это так великолепно! Чувствуешь, что театр иногда переходит на другой уровень, это фантастика, конечно».

Сергей Попков отмечает самобытность молодых актеров, насколько они самостоятельные по сравнению с ним самим и его коллегами-ровесниками: «Я тоже хочу поддержать Ирину в этом плане. Не знаю, подсматривают ли они за нами. Дело в том, что у меня и так несколько моих учеников, которые сейчас работают в театре, это и Наташа Петрова, и Андрей Ярославлев, и Ислам Галиуллин, да, это мои ученики. Катя Миронова ко мне еще ходила, еще школьницей училась у меня. Может быть, они подсматривают, но нам не признаются. А потом я взял за правило, если у меня не спрашивают совета, то и не давать его. А они и не спрашивают, ну и я и не даю, работаете, и работайте».

«В этом тоже их прелесть. Они самостоятельные, они свободные, они уверенные в том, что они делают», — добавляет Ирина Смирнова.

Сергей Попков также отметил различия в восприятии работы в театре во время его юности и сейчас. «Я по своей молодости вспоминаю, ответственность была, которая давила на нас, что нужно постоянно доказывать, что я что-то умею. Сейчас мы уже не доказываем, что мы что-то умеем, 40 лет все-таки проработали. А у них это сразу, они тоже ничего не доказывают. Они такие самостоятельные, свободные. Это в целом новое поколение такое, не только в театре. Время настолько поменялось, потому что в СССР, когда мы начинали, мы были зажаты, скованы, все-таки система была», — резюмирует актер.