«Подстрочник»: Заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Ирина Смирнова о 120-летии Псковского драмтеатра

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В этом году Псковский драмтеатр (или Народный дом имени Пушкина, как его раньше называли) отмечает 120-летний юбилей. Сегодня гостями студии станут ведущие актеры театра, заслуженные артисты России Сергей Попков и Ирина Смирнова.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ними о юбилейной дате, о пути, который за эти годы проделал театр, и об их личном профессиональном пути на псковской сцене, который пришелся и на времена Советского Союза, и на тяжелые 90-е, а также на время полного обновления после реконструкции и объединение с Александринкой.

Как Сергей Попков и Ирина Смирнова пришли в Псковский драмтеатр? Что их до сих пор там держит? Какие роли им больше всего запомнились? Какие события за годы своего служения псковской сцене сохранили как самые яркие воспоминания?