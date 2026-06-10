Две театральные премьеры подготовили в «Михайловском» к Дню России

Блок театральных программ подготовили к Дню России в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее: сцена из спектакля «Рассказы девицы К.И.Т.». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в день праздника, 12 июня, и в следующий за ним выходной, 13 июня, гостей региона на своей новой арт-экскурсии в музее-усадьбе «Михайловское» будет ждать известный актёр театра и кино, лауреат премии «Овация» Михаил Драгунов. Его новая литературно-поэтическая программа получила своё название по строке из пушкинской «Бородинской годовщины» («Великий день Бородина...») — «Россия, встань и возвышайся». Актёр включил в неё стихи поэтов разных эпох: Пушкина, Есенина, Рубцова, многих других авторов. Учитывая, насколько популярны у гостей поэтические прогулки с Михаилом Драгуновым по парку мемориальной пушкинской усадьбы, в заповеднике запланировали по три сеанса программы ежедневно. При этом в праздничный день, 12 июня, участники СВО и члены их семей, члены многодетных семей, а ещё матери и отцы, воспитывающие детей самостоятельно, смогут побывать на арт-экскурсии Михаила Драгунова бесплатно, особо отметили в музее.

Другое театральное событие в праздничной программе — премьерный спектакль молодого, меньше месяца работающего при Пушкинском Заповеднике любительского театра «На галёрке с Пушкиным». Первая работа самодеятельной труппы под руководством музейного педагога, профессионального режиссёра и сотрудника службы массовых мероприятий Пушкинского Заповедника Дарины Дементьевой называется «Рассказы девицы К.И.Т.». Создан спектакль по двум из пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — «Метель» и «Барышня-крестьянка». Именно эти истории о непредсказуемых поворотах судьбы и, конечно, о любви якобы рассказала выдуманному Пушкиным деревенскому помещику-литератору Ивану Петровичу эксцентричная девица, чьё имя навсегда скрыто от нас инициалами.

В программу этих дней в музее-заповеднике также включили ряд театрализованных экскурсий.

Ждут жителей и гостей Пушкиногорья и на большом концерте «Люблю тебя, моя Россия!», а ещё на выставке детского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Костюмы народов России», на других музейных событиях.

Все подробности предстоящего празднования можно уточнить на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» или по телефонам экскурсионной службы учреждения.

