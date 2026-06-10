 
Культура

День России в музее-заповеднике «Михайловское» будут праздновать четыре дня подряд

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Большую четырёхдневную программу ко Дню России подготовили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». 

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в день Государственного праздника, 12 июня, на Площади музейщиков, перед зданием заповедного Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы (бульв. Гейченко, 1) состоится большой концерт «Люблю тебя, моя Россия!» с участием солистов районного ДКЦ, вокально-инструментального дуэта «Разноцветы», хореографических коллективов «Аврора» и «Смайл».

Накануне, 11 июня, в музее — в фойе Большого зала музейного НКЦ — откроют выставку лучших работ из числа поступивших на муниципальный конкурс, посвящённый Году единства народов России. Пушкинский заповедник учредил собственную номинацию для конкурсантов — «За внимание к деталям народного костюма», — особо подчеркнули в «Михайловском».

Кроме того, в праздничную афишу на период с 12 по 14 июня включили новые арт-экскурсии известного актёра театра и кино, лауреата премии «Овация» Михаила Драгунова, премьерный спектакль работающего при Пушкинском заповеднике любительского театра «На галёрке с Пушкиным», театрализованные экскурсии и музейные занятия в музейном комплексе в деревне Бугрово, познавательную программу «Кати́т по-прежнему телега» — путешествие из Бугрова к пушкинской усадьбе «Михайловское» на повозке, запряжённой смирной лошадкой, многое другое.

Подробности об этих и других событиях, включённых в честь Дня России в праздничную афишу Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», можно уточнить на официальном сайте учреждения или по телефонам экскурсионной службы.

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