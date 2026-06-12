Фестиваль «Соцветие культур» сегодня впервые пройдет в центре Пскова

Масштабный фестиваль «Соцветие культур», приуроченный к Году единства народов России, впервые пройдет в псковском парке Строителей сегодня, 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Афиши предоставили в правительстве Псковской области

На одной площадке объединяются традиции более десятка национальностей, творческие коллективы и ремесленные мастерские. В программе — выступления фольклорных и хореографических ансамблей Псковской области, игры народов России, мастер-классы по традиционным ремёслам, маркет молодых предпринимателей, фотозоны и многое другое.

На главной сцене выступают творческие коллективы. Также свои выступления представляют ансамбли, дуэты, фол-группа и танцевальный коллектив. На интерактивных площадках проведут игры народов России.

Интерактивные зоны будут работать с 15:00 до 20:00. В это же время будут проводиться мастер-классы.

Помимо этого, на фестивале будут работать маркет молодых предпринимателей, фотозона и аквагрим.

С 19:00 до 20:00 перед гостями выступит группа Radio Band — проект, известный кавер-версиями на хиты разных поколений и авторскими композициями, а в 20:30 гости праздника увидят выступление певицы Guma и диджея.

Фестиваль реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».