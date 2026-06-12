 
Культура

Псковичей приглашают на историческую прогулку от Кремля до Покровки

0

Жителей Пскова и Псковской области приглашают на масштабную экскурсию по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Вас ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Потом вы узнаете про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», - рассказали в музее.

В ходе путешествия у участников будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем городе, прогуляться по летнему Пскову, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами. 

Посещение Покровской башни в программе. 

Экскурсия стартует 13 июня (суббота) в 15:00 по адресу: информационный центр музея (улица Кремль, 4). 

Телефон для записи: +78112331603.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026