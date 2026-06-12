Псковичей приглашают на историческую прогулку от Кремля до Покровки

Жителей Пскова и Псковской области приглашают на масштабную экскурсию по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Вас ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Потом вы узнаете про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», - рассказали в музее.

В ходе путешествия у участников будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем городе, прогуляться по летнему Пскову, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.

Посещение Покровской башни в программе.

Экскурсия стартует 13 июня (суббота) в 15:00 по адресу: информационный центр музея (улица Кремль, 4).

Телефон для записи: +78112331603.