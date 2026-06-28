В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершили устройство перекрытия первого этажа

В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершены работы по устройству перекрытий первого этажа. Специалисты приступили к засыпке керамзита. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

В братском корпусе продолжается реставрация оконных и дверных проемов. Завершена замена разрушенного камня и проводится запеканка швов арки. Продолжается устройство крыльца братского корпуса.

Здание Братского корпуса с колокольней примыкает к западному фасаду церкви архидиакона Стефана. Существующему зданию корпуса предшествовали деревянные постройки, о которых известно из ранней иконографии монастыря. Это икона с изображением Пскова во время осады 1581 года войсками польского короля Стефана Батория (рубеж XVII-XVIII вв., т.н. «Икона из лавки Жиглевича»), графический источник - «План Псковской крепости» 1740 года и Офицерские описи 1766 года.

Кельи были снесены, в 1799 году началось строительство колокольни и Никольского храма, которое не было завершено из-за бедности монастыря. В первом этаже незавершенной церкви до 1800 г. находились жилые покои настоятеля Венедикта, но после наводнения, в том же году, покои были переведены в корпус напротив Спасо-Преображенского собора. В помещениях бывших настоятельских покоев разместились трапезная и кухня. Второй этаж здания, предназначенный ранее для Николаевской церкви, использовался для размещения 8 келий монастырской братии.

????В 1820-м г., одновременно с завершением строительства новых Святых ворот, разобраны верхние части стен четверика недостроенной Никольской церкви и второй этаж корпуса полностью приспособлен для жилья.

С 1879 года на средства, выделенные Псковским казначейством, Братский корпус капитально отремонтирован.

«Ведомости» 1883 г. сообщают: «Каменный корпус построен в 1789 г. и возобновлен в 1879 г. и сверх того с западной стороны увеличен плитяною пристройкой. В нем находится 8 братских келий, трапеза, кухня, две кладовых». В 1902 году братский корпус и колокольня были вновь отремонтированы под наблюдением псковского губернского архитектора Ф.Неструха. После революции монастырь упразднен. В разные периоды в Советское время в Братском корпусе размещались различные учреждения, жилые помещения. С 1994 года- иконописные мастерские.

Масштабная реставрация проводится впервые. Работы выполняются с 2024 года по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Завершение работ запланировано в 2026 году.