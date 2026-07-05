Премьера второй части музыкального спектакля «Где-то на белом свете…» прошла в Пскове

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 4 июля прошла премьера вечера песен российского кино в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр им. А.С. Пушкина

Ведущим спектакля-концерта «Где-то на белом свете… Вторая серия» стал сам Дмитрий Месхиев.

В качестве исполнителей к зрителю вышли артисты труппы Георгий Болонев, Виктория Николаева, Катя Руч и впервые в музыкальном спектакле Алексей Ухов. Аккомпанируют музыканты театра Ксения Егорова (аккордеон, балалайка), Игорь Колосов (контрабас), Ярослав Погодин (ударные, гитара), Борис Федотов (фортепиано). В роли ведущего — Дмитрий Месхиев.

Художником — заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Музыкальный руководитель — лауреат Премии Правительства РФ им. А.В. Луначарского Елена Обухова, хореограф — Илона Гончар.

Повторные показы состоятся 5, 7 и 22 июля. Для зрителей 18+.