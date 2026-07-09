На древнем городище Савкино в «Михайловском» прозвучат казачьи песни

Сегодня, 9 июля, на древнем городище Савкино (Савкина горка) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» даст концерт ансамбль «Казачья доля». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт под открытым небом будет проходить в рамках фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах».



Городище Савкино на картине Александра Батурина из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили устроители выступления, в его программу участники коллектива — петербургские профессиональные музыканты — включили духовные песнопения, старинные казачьи и патриотические песни.

В «Михайловском» уточнили, что начало концерта запланировано на 21.30. Вход на него свободный.