 
Культура

На древнем городище Савкино в «Михайловском» прозвучат казачьи песни

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Сегодня, 9 июля, на древнем городище Савкино (Савкина горка) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» даст концерт ансамбль «Казачья доля». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт под открытым небом будет проходить в рамках фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах». 


Городище Савкино на картине Александра Батурина из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили устроители выступления, в его программу участники коллектива — петербургские профессиональные музыканты — включили духовные песнопения, старинные казачьи и патриотические песни. 

В «Михайловском» уточнили, что начало концерта запланировано на 21.30. Вход на него свободный.

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